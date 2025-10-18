Задигнаха оборудване на спасителите, помагали при бедствието в 'Елените'

OFFNews 18 октомври 2025 в 09:19 444 1
Спасители

Снимка Стоп кадър Нова тв
Помещението, в което спасителите държат оборудването си.

Вандали задигнаха оборудването на спасителите, които помагаха при наводнението в курортния комплекс "Елените" и участваха в гасенето на пожари. Голяма част от техниката и екипировката им са откраднати. Става дума за оборудване за гасене на пожари, спасяване и оказване на първа и долекарска помощ, закупени с пари от дарители, съобщи Нова тв.

Посегателството е станало в Спасителен клуб за бъдеще в Пловдив. Помещението, което използват, е разположено в блок 91 в жилищен район „Тракия”.

"В четвъртък идва колежка и установява, че вътре е влизано, вътре е пълен хаос", разказа Лазар Радков от "Капачки за бъдеще".

Полицията е направила оглед и са снети отпечатъци.

"Липсват ни шлангове, медицинска раница, шатра, апарати за кръвно – екипировка, с която сме помагали", посочва Радков.

    Това е народът , това е реалността. И тоз народ трябва да избере адекватни политици. Ха ха ха !!!!! Все ще го избутаме никак си тоя живот
     
