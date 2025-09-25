Задържаният за убийството в Смолянско е опитен планински водач

Задържаният за убийството на мъж от Ямбол на екопътека в Смолянско е професионален планински водач.

Заподозреният е изключително добре физически подготвен, професионален планински водач, опитен планинар и маратонец, заяви директорът на ОДМВР- Смолян ст. ком. Цветан Цанков, цитиран от Нова тв.

Убийството е извършено в неделя, като предполагаемият мотив е ревност. Задържаният е имал връзка в миналото с партньорката на убития.

Разследващите предполагат, че извършителят е използвал проследяващо устройство, с което следял в кой момент къде се намира жената.

Според полицията извършителят е напръскал с лютив спрей жертвата и ѝ нанесъл множество прободно-порезни рани. Мъжът сложил белезници на 39-годишната жена и казал, че отива до колата да вземе нещо, но ще се върне за нея. Тя успяла да избяга, спускайки се по склон надолу, и не е пострадала. Скрила се зад скала и стояла неподвижно дълго време. Сигнал за престъплението е подаден от случаен минувач, тъй като извършителят взел телефона на бившата си приятелка.

След убийството заподозреният се укривал в хижа над Чепеларе. Той е на 43 години.

„От събраните доказателства можем да кажем, че престъплението е извършено вероятно от ревност”, коментира окръжният прокурор на Смолян Недко Симов. ППредстои да бъде повдигнато обвинение на заподозрения мъж и да му бъде поискана мярка „задържане под стража”.