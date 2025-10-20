Задържан е 20-годишен мъж, превозвал чужденци

Софийската районна прокуратура обвини и задържа 20-годишен мъж, превозвал чужденци в нарушение на закона.
На 18.10.2025 г. на ул. „Равен“ в София обвиняемият нелегално е превозвал петима мароканци. Младежът е шофирал след употреба на кокаин, доказано с „Дръг тест 5000“.
Обвиняемият се е опитал да избяга от полицаите и ускорил скоростта на автомобила. В резултат е катастрофирал в метален стълб.
Задържаният е вече осъждан. Арестуван е за срок до 72 часа.
Днес, 20.10.2025 г., прокурор е внесъл искане в Софийския районен съд обвиняемият да бъде „задържан под стража“.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Тръмп: Украйна може да спечели войната, но шансът е малък
Очевидец на трагедията в мола: В ''Пирогов'' отказаха помощ, мъжът ми сам закара момчето до интензивното
Георг готов да цунка и ръката на Путин. Дава му коридор да лети до Будапеща
Тръмп: Украйна може да спечели войната, но шансът е малък