Задържан 20-годишен мъж, превозвал чужденци

Софийската районна прокуратура обвини и задържа 20-годишен мъж, превозвал чужденци в нарушение на закона.
На 18.10.2025 г. на ул. „Равен“ в София обвиняемият нелегално е превозвал петима мароканци. Младежът е шофирал след употреба на кокаин, доказано с „Дръг тест 5000“.
Обвиняемият се е опитал да избяга от полицаите и ускорил скоростта на автомобила. В резултат е катастрофирал в метален стълб.
Задържаният е вече осъждан. Арестуван е за срок до 72 часа.
Днес, 20.10.2025 г., прокурор е внесъл искане в Софийския районен съд обвиняемият да бъде „задържан под стража“.
