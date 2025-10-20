Задържан 20-годишен мъж, превозвал чужденци

Софийската районна прокуратура обвини и задържа 20-годишен мъж, превозвал чужденци в нарушение на закона.

На 18.10.2025 г. на ул. „Равен“ в София обвиняемият нелегално е превозвал петима мароканци. Младежът е шофирал след употреба на кокаин, доказано с „Дръг тест 5000“.

Обвиняемият се е опитал да избяга от полицаите и ускорил скоростта на автомобила. В резултат е катастрофирал в метален стълб.

Задържаният е вече осъждан. Арестуван е за срок до 72 часа.

Днес, 20.10.2025 г., прокурор е внесъл искане в Софийския районен съд обвиняемият да бъде „задържан под стража“.