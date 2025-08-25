Задържаха учител за педофилия в София (допълва се)

OFFNews 25 август 2025 в 17:32 4944 6
Задържан

Снимка Архив

Учител по физическо бе задържан за педофилия в София, съобщиха бТВ и Нова тв.

Докато е преподавал на ученици, той е имал продължителни сексуални отношения със своя ученичка.

Момичето е 7. клас, учи в училище в София и е на 13 години.

По неофициална информация 31-годишният учител по физическо възпитание 6-7 пъти посещавал хостел с малолетното момиче. По-късно тя подала жалба в полицията.

Той няма да бъде обвинен за изнасилване, защото е установено, че връзката е била доброволна.

По случая е образувано досъдебно производство, съобщиха от СДВР.

    18134

    6

    Кумулонимбус

    25.08 2025 в 22:05

    -0
    +0
    Родителите къде са спали и защо не знаят къде ходи дъщеря им?

    1705

    5

    Mumko

    25.08 2025 в 21:31

    -0
    +0
    Тоя тъп ли е, прост ли е?
    Това, че на 13 години вече имат полов живот не означава, че може да топне и той. Срещу едното не можем да се борим, ама той толкова ли да е......

    2905

    4

    ОнаясМетлата

    25.08 2025 в 20:50

    -0
    +0
    Как пък все учитилите по физическо се оказват педофили... Шок!!! Бонба!! Вилица намерена в чекмеджето за вилици!!!

    А това доброволно или не... крайно време е да оправим законите в тази държава и да няма доброволно между възрастен и дете, колкото и детето да е казвало да или да е преследвало възрастният. За това си възрастен - да знаеш, че не е морално и нормално. А той и на мотел ходил...

    4246

    3

    БотоксПутю

    25.08 2025 в 20:25

    -0
    +0
    Въобще не защитавам даскала.

    4246

    2

    БотоксПутю

    25.08 2025 в 20:23

    -0
    +0
    Що да няма? То си е написано. Чак след 7-я път разбрала, че даскалът е педофил и го натопила. Ще видим как ще се развият събитията по случая.

    24568

    1

    dolivo

    25.08 2025 в 20:13

    -0
    +3
    доброволно с 13 годишна има ли?
     
