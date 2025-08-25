Задържаха учител за педофилия в София (допълва се)

Учител по физическо бе задържан за педофилия в София, съобщиха бТВ и Нова тв.

Докато е преподавал на ученици, той е имал продължителни сексуални отношения със своя ученичка.

Момичето е 7. клас, учи в училище в София и е на 13 години.

По неофициална информация 31-годишният учител по физическо възпитание 6-7 пъти посещавал хостел с малолетното момиче. По-късно тя подала жалба в полицията.

Той няма да бъде обвинен за изнасилване, защото е установено, че връзката е била доброволна.

По случая е образувано досъдебно производство, съобщиха от СДВР.