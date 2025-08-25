Задържаха учител за педофилия в София (допълва се)

Учител по физическо бе задържан за педофилия в София, съобщиха бТВ и Нова тв.
Докато е преподавал на ученици, той е имал продължителни сексуални отношения със своя ученичка.
Момичето е 7. клас, учи в училище в София и е на 13 години.
По неофициална информация 31-годишният учител по физическо възпитание 6-7 пъти посещавал хостел с малолетното момиче. По-късно тя подала жалба в полицията.
Той няма да бъде обвинен за изнасилване, защото е установено, че връзката е била доброволна.
По случая е образувано досъдебно производство, съобщиха от СДВР.
18134
6
25.08 2025 в 22:05
1705
5
25.08 2025 в 21:31
Това, че на 13 години вече имат полов живот не означава, че може да топне и той. Срещу едното не можем да се борим, ама той толкова ли да е......
2905
4
25.08 2025 в 20:50
А това доброволно или не... крайно време е да оправим законите в тази държава и да няма доброволно между възрастен и дете, колкото и детето да е казвало да или да е преследвало възрастният. За това си възрастен - да знаеш, че не е морално и нормално. А той и на мотел ходил...
4246
3
25.08 2025 в 20:25
4246
2
25.08 2025 в 20:23
24568
1
25.08 2025 в 20:13
Илиана Раева: България отново беше силна и ярка, 5 медала от шампионата
