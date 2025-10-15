Задържаха трима сценични работници с марихуана в театъра в Пловдив

Трима сценични работници на Драматичния театър в Пловдив „Николай Осипович Масалитинов“ са били задържани с марихуана, предаде Нова ТВ.
Акцията на полицията в театъра е проведена днес и е по линия на превенцията на наркоразпространението.
При нея полицаите са обискирали служебен бус, паркиран на "Гроздовия пазар".
В автомобила на театъра е открито голямо количество марихуана.
Единият от задържаните е отговарял за поддръжката на декорите в Драматичния театър, а другите двама са сценични работници.
От прокуратурата все няма информация за това дали тримата са с повдигнати обвинения.
