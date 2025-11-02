Задържаха трима дилъри на дрога в София

02 ноември 2025
Снимка МВР
Служители на СДВР са задържали трима наркодилъри и са иззели различни наркотични вещества при продължаващата акция на територията на столицата. 

Единият задържан е 25-годишен мъж от Габрово. На 31 октомври той е бил спрян на улицата от полицията за проверка на улицата, след като властите са получили информация, че разпространява дрога в центъра на София. Младежът изхвърлил на земята пакетче и оказал яростна съпротива при задържането.

От апартамента му са иззети 25 пакетчета марихуана, плик с бяло прахообразно вещество, две електронни везни, празни пликчета, предназначени за пакетиране на дрогата и машина за вакуумиране.  Мъжът е задържан за 24 часа и му е повдигнато обвинение.

Вторият задържан е отново на 25 години. Той е заловен, непосредствено след извършена сделка. От дома му са иззети 29 топчета синтетичен канабиноид и марихуана.

Третият задържан е 31-годишен чужденец. У него е намерена сгъвка марихуана. В жилището му на бул. „България" са иззети пликчета с тревиста маса /марихуана/ и такива с таблетки, няколко сгъвки с кристали и вещества, гриндер и електронна везна. Мъжът бил задържан с полицейска мярка до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

След доклад на материалите в Софийската градска прокуратура му е повдигнато обвинение и взета мярка за неотклонение "задържане под стража" до 72 часа.

    10

    1

    jdravun

    02.11 2025 в 16:51

    -0
    +1
    тъпи сценки за пред обществто и за сводката на мвр.Утре ше ги пуснат и те го знаят. Другия месец-пак
     
