Задържаха спасител на плажа в Обзор с дрога

Спасител на плажа в Обзор е арестуван за притежание на наркотици.
Полицията в Несебър е получила сигнал, че на пост №6 на централния плаж в Обзор спасителят държи в себе си дрога.
Извършената проверка показала, че 38-годишният мъж е от Стара Загора и е криминално проявен. Той е стоял на поста с две пликчета метамфетамн, с тегло около 3 грама, и пликче с около 1 грам марихуана.
В квартирата на старозагореца в града са открити още 7 грама марихуана, уточняват от полицията в Бургас.
Мъжът е задържан за 24 часа. По случая е образувано бързо производство.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Детска игра с пиратки е причина за пожара в Шуменското плато
Дебора: Освобождаването на Георги е шамар в лицето на всички жени, които крещят за помощ
Израелската опозиция: Решението за превземане на Газа е катастрофа
Армения и Азербайджан се помиряват, САЩ ги свързва с Коридора Тръмп за мир