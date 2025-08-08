Задържаха спасител на плажа в Обзор с дрога

Спасител на плажа в Обзор е арестуван за притежание на наркотици. 

Полицията в Несебър е получила сигнал, че на пост №6 на централния плаж в Обзор спасителят държи в себе си дрога. 

Извършената проверка показала, че 38-годишният мъж е от Стара Загора и е криминално проявен. Той е стоял на поста с две пликчета метамфетамн, с тегло около 3 грама, и пликче с около 1 грам марихуана. 

В квартирата на старозагореца в града са открити още 7 грама марихуана, уточняват от полицията в Бургас.

Мъжът е задържан за 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

