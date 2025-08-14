Задържаха сириец с наркотици и чужди документи в центъра на София

Чужд гражданин е задържан от полицията с наркотици след рутинна проверка в района на площад "Възраждане" в столицата. Случаят е от 13 август около 16:40 часа, съобщават от столичната дирекция на вътрешните работи.
Патрул на Жандармерията е спрял за проверка мъж, който не е представил документи за самоличност. След справка в базата данни е установено, че лицето е 26-годишен гражданин на Сирия.
По време на проверката мъжът е заявил, че носи в себе си полиетиленов плик със суха тревиста маса.
Освен това у него са открити документи за самоличност, принадлежащи на други лица — две лични карти на български граждани, документ за самоличност на виетнамски гражданин, както и студентска книжка на чужд гражданин.
Намерените вещества и документи са предадени с протокол за доброволно предаване.
26-годишният мъж е задържан и транспортиран в Трето районно управление на СДВР.
По случая е образувана проверка, а действията по разследването продължават под ръководството на криминалисти от СДВР.
