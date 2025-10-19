Задържаха шофьорката, която уби пешеходец в София и избяга

Полицията в София е арестувала 45-годишна шофьорка, която вчера блъсна пешеходец на бул. "Тодор Каблешков" и избяга.
Инцидентът стана на кръстовището с ул. "Луи Айер“.
Жертвата е мъж – 87-годишен чужд гражданин, съобщиха от СДВР.
По непотвърдена информация той е пресякъл на червен светофар и така се е стигнало до удара, информира бТВ.
Образувано е досъдебно производство.
19.10 2025 в 11:58
