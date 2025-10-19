Задържаха шофьорката, която уби пешеходец в София и избяга

OFFNews 19 октомври 2025 в 11:24 3477 1

Снимка БГНЕС/архив

Полицията в София е арестувала 45-годишна шофьорка, която вчера блъсна пешеходец на бул. "Тодор Каблешков" и избяга.

Инцидентът стана на кръстовището с ул. "Луи Айер“.

Жертвата е мъж – 87-годишен чужд гражданин, съобщиха от СДВР. 

По непотвърдена информация той е пресякъл на червен светофар и така се е стигнало до удара, информира бТВ. 

Образувано е досъдебно производство.

    1605

    1

    Mumko

    19.10 2025 в 11:58

    -0
    +3
    Червен бенбен, ако козата не беше избягала можеше да мине и само с негативните емоции покрай делото. Сега ще и се разкаже играта.
     
