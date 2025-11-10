Задържаха шофьор с близо 50 000 къса цигари - твърди, че ги намерил случайно на пътя

Митничари откриха и задържаха 49 960 къса цигари без бандерол

Митничари откриха и задържаха 49 960 къса цигари без бандерол, съобщиха от Агенция "Митници"

Това е станало на 5 ноември при проверка на автомобил на територията на Община Севлиево. 

В багажнника на колата митничарите, подпомагани от полицейски служители от ОД на МВР - Габрово, са намерили 2498 кутии с тютюневи изделия без поставен бандерол.

Шофьорът и неговият спътник са обяснили, че са намерили цигарите случайно на пътя и са ги прибрали.

По случая е образувано досъдебно производство в условията на неотложност.

Разследването се извършва под надзора на Районната прокуратура в Габрово.

Извършените проверки са част от компенсиращите мерки на Агенция „Митници" във връзка с отпадането на граничния контрол по вътрешните граници на ЕС след приемането на България за пълноправен член на Шенгенското пространство.

