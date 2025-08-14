Задържаха шофьор, отнел живота на жена, докато заличава следи от катастрофата

14 август 2025
112

Снимка БГНЕС
Полиция

77-годишна жена почина, а мъж на същата възраст е в болница със счупени ребра след катастрофа на пътя Поморие – Несебър. Мъжът, причинил катастрофата, е задържан след издирване в автомобила си в момент, в който се опитвал да заличава следи от инцидента по превозното средство, предава Нова.

Инцидентът става минути преди полунощ в сряда. 77-годишните мъж и жена се возили на мотопед с каски, но без светлоотразителни жилетки. Шофьорът, който ги удря, бяга от местопроизшествието. 

"В момента се води досъдебно производство. Извършителят посочи, че е усетил удар с друг предмет, но продължил пътя си, защото щетите на автомобила му били незначителни. Също така дава обяснение, че помислил, че удря животно. Водачът е задържан, направени са му тестове за наличие на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни. Взети са му и кръвни проби", посочи началникът на "Пътен контрол" към РУ-Поморие инспектор Георги Димитров.

Сигналът за инцидента е подаден от преминаващи граждани. Обвиняемият е с мярка "задържане под стража" за срок от 72 часа.

Предполага се, че прокуратурата ще поиска постоянен арест.

    IvoIvo

    14.08 2025 в 11:22

    Страшна гняс!
     