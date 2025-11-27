Задържаха мъж с 15 цигулки на летище София

Ексклузивно Управляващите оттеглят бюджета, обяви Борисов

27 ноември 2025
Цигулките са задържани от митническите служители.

Недекларирани цигулки и принадлежности за тях задържаха митническите служители на МП Летище София-пътници след проверка на пътник, пристигнал от Обединеното кралство.

На 13.11.2025 г. на Терминал 2 за митническа проверка е спрян британски гражданин, дошъл с полет от Бирмингам. Пред митническите служители той е заявил, че няма нищо за деклариране. В хода на извършената рентгенова и последвалата физическа проверка в багажа му са открити общо осем цели цигулки, 13 лъка и седем цигулки разглобени на части. Всички те не са били декларирани по установения ред.

Стоките са задържани. Съгласно изготвената експертна оценка, приблизителната им пазарна стойност възлиза на над 12 000 лв. (или над 6135 евро), а по закон стоки, които се пренасят с личния багаж, не подлежат на деклариране и могат да се внасят безмитно, ако са на стойност до 430 евро.

На пътника е съставен акт за установяване на административно нарушение.

    Неук

    27.11 2025 в 11:34

    Бих желал връзка с лицето, направило оценката. Средната цена на цигулка ( манифактурна без етикет ) на възраст между 20 и 100 години в България варира от 2000 до 2500 евро. Лъковете имат значително по-широк марж, а и стойността им е обикновенно по-ниска ( естествено под условие за майсторските ). Та наистина желая връзка с лицето , направило оценката. Моят опит в сферата е само малко над 28 години.
     
