Зъдържаха мъж, наръгал друг с нож пред денонощен магазин

OFFNews 11 август 2025 в 14:07 126 0
СРП

Снимка БГНЕС/архив

Софийска районна прокуратура задържа до 72 часа обвиняем, намушкал с нож мъж пред денонощен магазин в столицата, съобщиха от СР

Обвиняемият Г.К. чрез удар с нож гърдите причинил на Т.О. средна телесна повреда, изразяваща се в прободно-порезна рана на гръдната стена и отслабено дишане. 

По случая е образувано досъдебно производство. 

Г.К. е осъждан. Наблюдаващ прокурор внесе днес искане в Софийски районен съд за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

