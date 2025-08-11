Зъдържаха мъж, наръгал друг с нож пред денонощен магазин

Софийска районна прокуратура задържа до 72 часа обвиняем, намушкал с нож мъж пред денонощен магазин в столицата, съобщиха от СР

Обвиняемият Г.К. чрез удар с нож гърдите причинил на Т.О. средна телесна повреда, изразяваща се в прободно-порезна рана на гръдната стена и отслабено дишане.

По случая е образувано досъдебно производство.

Г.К. е осъждан. Наблюдаващ прокурор внесе днес искане в Софийски районен съд за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“.