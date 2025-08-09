Задържаха криминално проявен за умишлен палеж в Габровско

29-годишен криминално проявен мъж е задържан за предизвикването на пожар край габровското село Главан.

Сигналът е подаден на 29 юли в РУ-Габрово.

Пристигайки на място екип на пожарната установил едновременното възникване на няколко огнища по пътя между селата Мъдрец и Главан. Пламъците засегнали няколко ниви.

Извършителят е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство,