Задържаха криминално проявен за умишлен палеж край село Главан

OFFNews 09 август 2025 в 11:34 1276 0

Снимка Pixabay

29-годишен криминално проявен мъж е задържан за предизвикването на пожар край село Главан.

Сигналът е подаден в полицията на 29 юли.

Пристигайки на място екип на пожарната установил едновременното възникване на няколко огнища по пътя между селата Мъдрец и Главан.

Пламъците засегнали няколко ниви.

Извършителят е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

