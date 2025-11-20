Задържаха Джуджето и още един, докато крадат кола

Мъжете са част от организирана престъпна група за кражба на автомобили

OFFNews 20 ноември 2025 в 07:04 2782 2
Хванаха крадци на коли в София

Снимка Нова тв
Хванаха крадци на коли в София

Двама души са задържани в квартал "Надежда" в София, докато крадат кола. Те са част от по-голяма организирана престъпна група. 

При задържането им са оказали съпротива. Блъснали са патрулка, опитвайки се да избягат. Единият е на 57 г., а другият – на 51 г.

Полицейската операция е стартирала миналата седмица, а мъжете са били следени, съобщи бТВ. 

И двамата задържани са с богато криминално минало, свързано с кражби на автомобили, каза Николай Петлеков, началник сектор „Престъпления, свързани с МПС“ в СДВР. 

Прякорът на единия е "Джуджето", съобщи БНТ. 

    85

    2

    Far Rider

    20.11 2025 в 10:30

    -0
    +0
    Цитат:"И двамата задържани са с богато криминално минало, свързано с кражби на автомобили, каза Николай Петлеков, началник сектор „Престъпления, свързани с МПС“ в СДВР. " С две думи: наши момчета. Сега ще ги пуснем, че имат план да изпълняват.

    4052

    1

    IvoIvo

    20.11 2025 в 10:23

    -0
    +0
    Да позная ли кога ще ги пуснат?
     
