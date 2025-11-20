Задържаха Джуджето и още един, докато крадат кола

Двама души са задържани в квартал "Надежда" в София, докато крадат кола. Те са част от по-голяма организирана престъпна група.

При задържането им са оказали съпротива. Блъснали са патрулка, опитвайки се да избягат. Единият е на 57 г., а другият – на 51 г.

Полицейската операция е стартирала миналата седмица, а мъжете са били следени, съобщи бТВ.

И двамата задържани са с богато криминално минало, свързано с кражби на автомобили, каза Николай Петлеков, началник сектор „Престъпления, свързани с МПС“ в СДВР.

Прякорът на единия е "Джуджето", съобщи БНТ.