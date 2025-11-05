Ексклузивно НА ЖИВО: Битката при Сталинград. Фронтова линия с Камен Невенкин. 5.11.25

Задържаха двама младежи за кражба на над 400 литра нафта във Видинско

Задържаха двама младежи -  на 18 и 20 години-  от  с. Карбинци за кражби на дизелово гориво, съобщи полицията във Видин.

В стопански постройки в селото криминалистите открили множество пластмасови туби с над 400 литра нафта. По първоначални данни, горивото е било източено от резервоарите на товарни автомобили, спрели за престой на главен път Е79, недалеч от село Бела.

Откраднатото гориво е иззето.

Младежите са задържани в срок за 24 часа. Установява се съпричастността към посегателствата и на непълнолетно момче от с. Медовница. 

Разследването продължава под надзора на Районна прокуратура - Видин.

