Задържаха дилъра Поро, срещу когото скочи Ботевград

Ангел Илиев, по прякор Поро, заради когото избухнаха размирици в Ботевград, е задържан и привлечен като обвиняем за разпространение на наркотичи, съобщи Софийска окръжна прокуратура.
42-годишният мъж е обвинен за държане на наркотично вещество и прекурсор с цел разпространение. Напрежението в града ескалира след смъртта на 31-годишен наркозависим, чийто баща се закани да убие Илиев, продавал, по думите му, дрога на сина му.
Разследването по делото започна под ръководството на Районна прокуратура – Ботевград за незаконно държане на наркотични вещества. В хода на разследването са разпитани свидетели, включително пред съдия, извършени са претърсване и изземване, направена е експертна справка.
Събрани са достатъчно доказателства за виновността на лицето А.И. за това, че в периода от неустановена дата на 2024 г. до 12.03.2025 г. в имот в гр. Ботевград той държал с цел разпространение матамфетамин. През същия период в друг имот в с. Трудовец, община Ботевград, обвиняемият държал с цел разпространение прекурсор – ефедрин.
Предвид състава на престъпните деяния, делото е прието по компетентност от окръжната прокуратура.
По първоначални данни общата стойност на откритото наркотично вещество и прекурсор възлиза на 15 245 лева.
С постановление на прокурор от Софийска окръжна прокуратура обвиняемият А.И., който е осъждан, е задържан за срок до 72 часа.
Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение срещу обвиняемия.
