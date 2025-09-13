Задържаха дилъра Поро, срещу когото скочи Ботевград

OFFNews 13 септември 2025 в 12:13 1449 3

Снимка БГНЕС/архив

Ангел Илиев, по прякор Поро, заради когото избухнаха размирици в Ботевград, е задържан и привлечен като обвиняем за разпространение на наркотичи, съобщи Софийска окръжна прокуратура. 

42-годишният мъж е обвинен за държане на наркотично вещество и прекурсор с цел разпространение. Напрежението в града ескалира след смъртта на 31-годишен наркозависим, чийто баща се закани да убие Илиев, продавал, по думите му, дрога на сина му. 

Разследването по делото започна под ръководството на Районна прокуратура – Ботевград за незаконно държане на наркотични вещества. В хода на разследването са разпитани свидетели, включително пред съдия, извършени са претърсване и изземване, направена е експертна справка. 
Събрани са достатъчно доказателства за виновността на лицето А.И. за това, че в периода от неустановена дата на 2024 г. до 12.03.2025 г. в имот в гр. Ботевград той държал с цел разпространение матамфетамин. През същия период в друг имот в с. Трудовец, община Ботевград, обвиняемият държал с цел разпространение прекурсор – ефедрин.

Предвид състава на престъпните деяния, делото е прието по компетентност от окръжната прокуратура.
По първоначални данни общата стойност на откритото наркотично вещество и прекурсор възлиза на 15 245 лева.

С постановление на прокурор от Софийска окръжна прокуратура обвиняемият А.И., който е осъждан, е задържан за срок до 72 часа.
Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение срещу обвиняемия.

    -6900

    3

    Gunteer

    13.09 2025 в 13:19

    -0
    +0
    Октим, ми щото не са нормални! Като ония черни, които гледаха как убиват Ирина в Шарлът. Бели или черни - боклуци са и те. А бащата да беше го убил преди да убие сина му. Не разбирам какво чакат такива родители, които знаят кой е, но не правят нищо. Правосъдие в България няма.

    -6900

    2

    Gunteer

    13.09 2025 в 13:17

    -0
    +0
    Да го убият по-добре.

    242

    1

    Октим

    13.09 2025 в 12:40

    -0
    +0
    Доколкото си спомням срещу този пор скочи само “концлагерния материал“ от града, но не и нормалните хора!
     