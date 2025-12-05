Задържаха български тираджия в Гърция, карал е в насрещното по магистрала

Български шофьор на товарен автомобил е бил спрян и задържан от полицията край Солун тази сутрин, след като е карал в насрещното платно на магистралата Солун – Атина, съобщи АНА-МПА, цитирана от БТА.

Според първоначалната информация камионът се движел в насрещното платно югоизточно от града в участъка между пункта за пътни такси Малгара и пътния възел Клиди, където и бил спрян.

За щастие, инцидентът се е разминал без произшествие. В момента се изясняват обстоятелствата, при които камионът е навлязъл в насрещното платно.

Водачът е бил задържан и са му повдигнати обвинения за опасно шофиране.