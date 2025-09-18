Задържаха 35-годишен мъж от Царево - открили в дома му антики, голяма сума в евро и наркотици

35-годишен мъж от Царево е задържан, след като полицаи са открили в дома му старинни предмети, голяма сума пари и наркотични вещества, предаде БТА.
Във вторник (16 септември) полицаите са претърсили къщата му на улица „Лилия“. Те намерили 17 стари монети, два метални кръста, металотърсач със слушалки и още предмети, които може да имат културна или историческа стойност.
Всички иззети находки ще бъдат предадени за експертиза, за да се установи произходът и автентичността им.
Намерена е и сума в размер на 15 050 евро.
В жилището му полицаите са открили още и пликове с бели вещества, гриндер със суха тревна маса, два вейпа с кафеникава течност, пълнител за вейп, кутийка с блистери, електронна везна и полиетиленови пликчета.
Мъжът е задъжан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.
