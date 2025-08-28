Задържаха 28-годишен софиянец за измами с онлайн кредити за над 150 000 лв.

Полицията спря схема за измами с онлайн кредити за над 150 000 лева. Задържан е 28-годишен мъж.

На 26 август е проведена специализирана операция на ГД "Национална полиция" и областните дирекции на МВР в Пловдив и Стара Загора, под ръководството на Районната прокуратура – Стара Загора.

Измамниците оперирали през онлайн платформи за "бързи кредити". На жертвите се обяснявало, че след одобрение на кредита е необходимо да преведат "такса" за подготовка на документи по сметка, която се водела от „дежурен юрист“. След това парите били теглени от ATM устройства чрез финансови мулета. Всяка сметка се използвала за суми до 20 000 лева.

При опит за теглене на пари по схемата в Пловдив, полицаите задържали 28-годишен софиянец, временно пребиваващ в града. Той имал задълбочени познания в областта на високите технологии и е участвал лично в тегленето на парите.

След като претърсили негови жилища в София и Пловдив, както и личния му автомобил, са намерени и иззети мобилни телефони, симкарти и пластики, банкови карти, документи, лаптопи, компютър, флаш памети и други доказателства.

28-годишният мъж е привлечен като обвиняем и му е наложена мярка „задържане под стража“ за срок до 72 часа. Работата по документиране на престъпната дейност продължава.