Забравена скара с кебапчета предизвика пожар в Хасково

OFFNews 14 ноември 2025 в 15:08 844 1
Снимката е илюстративна.

Снимка Готвач.бг
Снимката е илюстративна.

Пожар избухна в Хасково в производствено хале на местна фирма в източната индустриална зона край града, предаде БТА. 

Инцидентът е станал днес по обяд.

Огънят е тръгнал от забравена скара с кебапчета и се е прехвърлил към дървен навес, а оттам и в помещението с машини. Пожарът е бил потушен бързо и по този начин се е предотвратило разпространяването му и в други обекти в зоната.

За щастие няма пострадали.

Работещите на смяна са успели да напуснат производственото здание навреме.

На място са екипи огнеборци с четири противопожарни автомобила от Хасково и Димитровград. Оценка на щетите в опожарения цех ще има едва когато премине силното задимяване в помещението.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    6425

    1

    Lari

    14.11 2025 в 15:20

    -0
    +0
    Жалко за кебапчетата.
     
    X

    Сиромахов: В телевизиите цари тежка цензура