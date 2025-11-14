Забравена скара с кебапчета предизвика пожар в Хасково

Пожар избухна в Хасково в производствено хале на местна фирма в източната индустриална зона край града, предаде БТА.

Инцидентът е станал днес по обяд.

Огънят е тръгнал от забравена скара с кебапчета и се е прехвърлил към дървен навес, а оттам и в помещението с машини. Пожарът е бил потушен бързо и по този начин се е предотвратило разпространяването му и в други обекти в зоната.

За щастие няма пострадали.

Работещите на смяна са успели да напуснат производственото здание навреме.

На място са екипи огнеборци с четири противопожарни автомобила от Хасково и Димитровград. Оценка на щетите в опожарения цех ще има едва когато премине силното задимяване в помещението.