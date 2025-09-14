За втори път за два дни: Сблъсък между автомобил и цистерна, миеща улиците в София

Отново сблъсък между автомобил и цистерна, миеща улиците в София, предаде bTV.
Инцидентът е станал рано тази сутрин на кръстовището между бул. „Константин Величков“ и ул. „Възкресение“.
Засега няма пострадали хора. На място има аварийни екипи, разчистващи катастрофата.
Това е втора катастрофа в рамките на два дни. Вчера имаше подобен инцидент, само че на столичния бул. „Цариградско шосе“, където челно се сблъскаха камион, миещ улиците и автомобил.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Протест в София срещу полевите тестове за наркотици
Бой на летище София тази нощ (обновена)
Кога България ще има летателна техника за борба с пожарите? - пита протестът пред НС
Петков за делото срещу Коцев: Безобразно! Съдията свърши работата на прокуратурата. Всички свободни - на площада