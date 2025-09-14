За втори път за два дни: Сблъсък между автомобил и цистерна, миеща улиците в София

Отново сблъсък между автомобил и цистерна, миеща улиците в София, предаде bTV.

Инцидентът е станал рано тази сутрин на кръстовището между бул. „Константин Величков“ и ул. „Възкресение“.

Засега няма пострадали хора. На място има аварийни екипи, разчистващи катастрофата.

Това е втора катастрофа в рамките на два дни. Вчера имаше подобен инцидент, само че на столичния бул. „Цариградско шосе“, където челно се сблъскаха камион, миещ улиците и автомобил.