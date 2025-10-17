Взрив на газова бутилка рани 73-годишна жена в Пловдив

Газова бутилка избухна в жилище в Пловдив тази сутрин, предаде БНТ.
Сигналът за инцидента е подаден около 7 ч. днес. Газовата бутилка е била използвана на терасата на жилището, на ул. „Богомил“ в Пловдив.
Пострадала е 73-годишна жена, която е с изгаряния на ръцете. Тя е била прегледана от екип на „Спешна помощ“ пристигнал на мястото на произшествието.
Има материални щети. От ударната вълна остъклението и части от дограмата са паднали на тротоара.
В жилището не е имало последващо горене, което е овладяно от изпратения на място екип на пожарната.
От пожарната напомниха, че употребата на газови бутилки крие сериозни рискове при неправилна употреба или лошо съхранение.
