Взрив на газова бутилка рани 73-годишна жена в Пловдив

OFFNews 17 октомври 2025 в 12:47 197 0
Газова бутилка избухна в жилище в Пловдив тази сутрин, предаде БНТ.

Сигналът за инцидента е подаден около 7 ч. днес. Газовата бутилка е била използвана на терасата на жилището, на ул. „Богомил“ в Пловдив.

Пострадала е 73-годишна жена, която е с изгаряния на ръцете. Тя е била прегледана от екип на „Спешна помощ“ пристигнал на мястото на произшествието.

Има материални щети. От ударната вълна остъклението и части от дограмата са паднали на тротоара.

В жилището не е имало последващо горене, което е овладяно от изпратения на място екип на пожарната. 

От пожарната напомниха, че употребата на газови бутилки крие сериозни рискове при неправилна употреба или лошо съхранение.

