Втора жертва в Елените: Водната стихия отнесе багерист

Голяма водна маса е отнесла багерист, участвал в разчистването на пътя в курорта Елените. Мъжът първо бе обявен издирване, но после бе открит мъртъв.

Кметът на Свети Влас Иван Николов заяви пред БТА, че при идването на водата работникът се е качил върху багера, а след това е успял да се хване за близко дърво.

Той останал на дървото няколко минути, но водата го е завлякла и го е отнесла.

Половин час по-късно областният управител на Бургас Владимир Крумов потвърди, че е открита втора жертва на наводнението във ваканционно селище "Елените", предаде БНР.

Човекът отишъл да помага за справянето с бедствието, но е изчезнал и по-късно е намерен мъртъв.

По-рано днес стана ясно, че е загинал и друг мъж, който се е намирал на приземен етаж на хотел.