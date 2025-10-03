Втора жертва в Елените: Водната стихия отнесе багерист

OFFNews 03 октомври 2025 в 16:43 2375 4
В района продължава да вали - БТА

Снимка БТА
В района продължава да вали

Голяма водна маса е отнесла багерист, участвал в разчистването на пътя в курорта Елените. Мъжът първо бе обявен издирване, но после бе открит мъртъв.

Кметът на Свети Влас Иван Николов заяви пред БТА, че при идването на водата работникът се е качил върху багера, а след това е успял да се хване за близко дърво.

Той останал на дървото няколко минути, но водата го е завлякла и го е отнесла. 

Половин час по-късно областният управител на Бургас Владимир Крумов потвърди, че е открита втора жертва на наводнението във ваканционно селище "Елените", предаде БНР.

Човекът отишъл да помага за справянето с бедствието, но е изчезнал и по-късно е намерен мъртъв.

По-рано днес стана ясно, че е загинал и друг мъж, който се е намирал на приземен етаж на хотел.

    13905

    4

    gallinula

    03.10 2025 в 18:03

    -0
    +0
    Изсякоха гората там до голо. Сега природата им е виновна. Тези, които сякоха и строиха са известни много добре. Но не очаквайте да им бъде потърсена сметка. Загиват невинни хора заради тях... Това е държавата с голямо Д.

    18546

    3

    Fro24

    03.10 2025 в 17:56

    -0
    +0
    Пак някой не си е свършил работата!

    142

    2

    Октим

    03.10 2025 в 17:46

    -0
    +20
    Бог да го прости човечеца! Гледайки телевизия и виждайки ужаса, който в нормалните държави наричат инфраструктура ... не очаквам изобщо друг развой на събитията! Но така е там, където има САМО сребърен медал по волейбол и НИЩО друго!

    17530

    1

    Батко

    03.10 2025 в 17:09

    -0
    +1
    Платил е с живота си заради алчността на други.

     
