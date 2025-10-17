Военни унищожиха невзривени боеприпаси в село Долна Кремена

Военнослужещи от Сухопътните войски са унищожили невзривени боеприпаси, открити в частен дом в село Долна Кремена, община Мездра, съобщиха за БТА от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Формированието за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия от 10-и механизиран батальон Враца, от състава на 3-то бригадно командване е извършило разузнаване, транспортиране и унищожаване на ръчна граната РГД-5 и артилерийска димка.

Военнослужещите са действали на основание искане от МВР, разрешение на началника на отбраната и по заповед на командира на Сухопътните войски,

Батальонът във Враца поддържа в готовност четири формирования, които периодично се подготвят за изпълнение на задачи, свързани с гасене на пожари, отстраняване последствията от наводнения, помощ при тежки зимни условия, разузнаване, откриване, транспортиране и обезвреждане на невзривени боеприпаси, открити на територията на гарнизона, припомня агенцията.