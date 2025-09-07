Военен хеликоптер се включва в гасенето на пожара в Рила

07 септември 2025
Продължават усилията за овладяване на пожара в Националния парк "Рила". Военен хеликоптер се очаква да се включи и днес в гасенето на пламъците по въздух.

Пожар възникна вчера край Сопот - изгоряха близо 1500 декара обработваеми лозя и изоставени земеделски земи, в които трудно може да влезе техника. В гасенето, затруднено и от вятъра, се включиха 6 екипа огнеборци от Карлово, Пловдив и Хисаря.

През изминалия ден заради пожар и гъст дим беше спряно и движението по международния път Е-79 на изхода на Враца към Монтана край село Бели извор. Изгоряха дървета и храсти, а пламъците бяха овладени.

