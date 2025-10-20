Военен джип се преобърна по таван в Прохода на Републиката, движението е затруднено (СНИМКИ)

OFFNews 20 октомври 2025 в 13:50 1419 0
Военен джип се преобърна по таван в Прохода на Републиката.

Снимка БГНЕС
Военен джип се преобърна по таван в Прохода на Републиката.

Военен джип се преобърна по таван в Прохода на Републиката, предаде БНТ.

Инцидент с военния автомобил е станал днес около 12 часа, малко след Гурково в посока Велико Търново.

По първоначална информация военен джип се е преобърнал по таван на завой при все още неясни обстоятелства.

Няма данни за пострадали или загинали при произшествието.

На мястото има екипи от военни служители, които участват в обезопасяването на пътния участък.

Движението в участъка е затруднено и се осъществява само в едната лента.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Ива Митева: НС може да се бутне само отвътре. Затова всички гледахме Борисов дали ще спаси ГЕРБ