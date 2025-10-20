Военен джип се преобърна по таван в Прохода на Републиката, движението е затруднено (СНИМКИ)

Военен джип се преобърна по таван в Прохода на Републиката, предаде БНТ.

Инцидент с военния автомобил е станал днес около 12 часа, малко след Гурково в посока Велико Търново.

По първоначална информация военен джип се е преобърнал по таван на завой при все още неясни обстоятелства.

Няма данни за пострадали или загинали при произшествието.

На мястото има екипи от военни служители, които участват в обезопасяването на пътния участък.

Движението в участъка е затруднено и се осъществява само в едната лента.