Водолази издирват катарамите на коланите, с които е било завързано загиналото 8-годишно дете в Несебър

Водолази издирват катарамите на предпазните колани, с които 8-годишното дете, което падна от въздушен балон и загина, е било завързано по време на парасейлинг. Претърсва се морето край Несебър, където се случи фаталния инцидент.

Частите са нужни за назначената техническа експертиза от прокуратурата. Трима души са с повдигнати обвинения. Те са отговаряли за съоръжението. Очаква се утре съдът в Бургас да гледа тяхната мярка за неотклонение.

Междувременно продължава и проверката от здравното министерство, след като очевидци разказаха, че линейката се е забавила и първата, която е изпратена на място, е дошла без оборудване.

"Всяка една линейка има необходимата апаратура за поддържане на жизнените показатели на пациента до пристигане в болнична структура", каза Стойка Векова, медицински фелдшер. "Падане от такава височина се равнява на съприкосновение с твърда повърхност, т.е. съдебно-медицинската аутопсия ще установи пораженията. Много често при този род инциденти те са несъвместими с живота", коментира д-р Благомир Здравков, изпълнителен директор на СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев".

Очакват се резултатите от съдебномедицинската експертиза. Докато трае разследването, атракциите на плажа, където стана инцидентът, са преустановени.

