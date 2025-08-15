Водачът, причинил тежката катастрофа в София, е с книжка от две седмици. Има 6 фиша за леки нарушения

Водачът, причинил тежката катастрофа в София, е млад шофьор с книжка от две седмици. Той е на 21 години и има 6 фиша за леки нарушения, каза на брифинг комисар Мартин Цурински, зам.-началник на отдел "Пътна полиция".

Тежката катастрофа е станала рано тази нощ между автомобил и автобус на градския транспорт в София на кръстовището на булевардите "Възкресение" и "Константин Величков". Автомобилът е влетял през прозорците на автобуса.

След удара в автобуса има една жертва и шестима пострадали.

Загиналият е сирийски гражданин на 65-годишна възраст. Две момичета от леката кола са с опасност за живота. Шофьорът на автобуса също е в тежко състояние. Трима са с леки наранявания.

Сигналът за инцидента е получен в 2 през нощта. Леката кола не е успяла да вземе завоя и се е врязала в автобуса.

Шофьорите и на двете превозни средства са тествани за алкохол и наркотици, пробите им са отрицателни.

В Спешно отделение на ВМА са докарани четирима души, съобщиха от болницата. Трима от тях са хоспитализирани - двама в Катедра по анестезиология и интензивно лечение с опасност за живота и един в Клиника по неврохирургия. След направените консултации със съответните специалисти е констатирано, че за четвъртия пострадал не се налага болнично лечение.