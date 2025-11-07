Вместо на паркинг, шофьорка се озова в сергиите на пазара в Казанлък

Кола, управлявана от жена, се вряза в сергии на кооперативния пазар в Казанлък, предаде БНТ.

Инцидент се е случил днес малко преди 11:00 ч.

Колата е влязла в търговската зона и се блъснала в няколко сергии, спирайки буквално върху тях, вместо на обособения паркинг. Според собственици на сергии, шофьорката вероятно е изгубила контрол над автомобила.

Като по чудо няма пострадали, но има значителни материални щети.

По предварителна оценка на търговците, щетите по унищожените маси и стока възлизат на около 1500 лв. Повреди има и по самия автомобил.