Влак прегази железничар на гара Мездра

Железничар загинал днес по време на работа на гара Мездра, потвърдиха от областната дирекция на МВР във Враца, предаде БТА.
По първоначални данни инцидентът е станал по време на маневра от композиция на частен превозвач. По случая е заведено досъдебно производство, а причините тепърва се изясняват.
Частна товарна композиция е прегазила служител на БДЖ, изпълнявал длъжността "ревизор вагони". На път за болницата мъжът е починал, пише Нова тв.
