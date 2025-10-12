Влак прегази железничар на гара Мездра

OFFNews 12 октомври 2025 в 16:58 667 0
Гара Мездра, Уики

Снимка Wiki Images
Гара Мездра

Железничар загинал днес по време на работа на гара Мездра, потвърдиха от областната дирекция на МВР във Враца, предаде БТА.

По първоначални данни инцидентът е станал по време на маневра от композиция на частен превозвач. По случая е заведено досъдебно производство, а причините тепърва се изясняват.

Частна товарна композиция е прегазила служител на БДЖ, изпълнявал длъжността "ревизор вагони". На път за болницата мъжът е починал, пише Нова тв.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Гл. архитект на София: На малкото места за детски градини МРРБ разреши да се строят нови блокове