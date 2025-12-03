Влак прегази 16-годишен ученик във Враца

Влак прегази 16-годишно момче във Враца, съобщи БНТ.
Около 15.00 часа група ученици пресекли жп линията, която се намира близо до професионална гимназия.
Двама десетокласници решили да минат в последния момент, но единият от тях е блъснат от локомотива. Момчето е починало на място.
Децата от гимназията често преминават през жп линията, въпреки че на няколко метра има прелез.
03.12 2025 в 17:09
