Влак прегази 16-годишен ученик във Враца

OFFNews 03 декември 2025 в 16:27 3015 1
Инцидент

Снимка Getty images

Влак прегази 16-годишно момче във Враца, съобщи БНТ.

Около 15.00 часа група ученици пресекли жп линията, която се намира близо до професионална гимназия.

Двама десетокласници решили да минат в последния момент, но единият от тях е блъснат от локомотива. Момчето е починало на място.

Децата от гимназията често преминават през жп линията, въпреки че на няколко метра има прелез.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    47

    1

    Октим

    03.12 2025 в 17:09

    -0
    +13
    Жалко за детето, но малоумието води само до там!
     
    X

    Големият протест срещу бюджета 01.12.2025