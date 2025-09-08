Влак от Пловдив за София закъса насред полето заради накъдрени релси

OFFNews 08 септември 2025 в 17:17 933 0
Влак от Пловдив за София закъса насред полето заради накъдрени релси

Снимка БГНЕС
Влак от Пловдив за София закъса насред полето заради накъдрени релси

Бързият влак от Пловдив за София е спрял насред полето край Елин Пелин този следобед, предаде БГНЕС.

Причината е деформация на релсите, които се „накъдрили“ и не позволили на влака да продължи.

Локомотивът е избутал вагоните назад към гара Вакарел със скорост до 20 км/ч, каквато е допустимата за подобни маневри. След това композицията е прехвърлена на съседната линия и е продължила пътя си към София.

Заради случилото се влакът е закъснял с два часа.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Задкулисието срещу Съединението. Стефан Дечев разказва как слугите на Русия работеха срещу България