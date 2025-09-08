Влак от Пловдив за София закъса насред полето заради накъдрени релси

Бързият влак от Пловдив за София е спрял насред полето край Елин Пелин този следобед, предаде БГНЕС.

Причината е деформация на релсите, които се „накъдрили“ и не позволили на влака да продължи.

Локомотивът е избутал вагоните назад към гара Вакарел със скорост до 20 км/ч, каквато е допустимата за подобни маневри. След това композицията е прехвърлена на съседната линия и е продължила пътя си към София.

Заради случилото се влакът е закъснял с два часа.