Влак блъсна и уби жена край Нови Искър

Влак блъсна и уби жена в района на Нови Искър, предаде БНР.

Инцидентът е станал вчера вечерта около 20:45 ч.

По първоначални данни жената е вървяла по релсите.

Машинистът на влака е тестван за алкохол и наркотици, като резултатите са отрицателни.