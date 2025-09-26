Влак блъсна и уби жена край Нови Искър

OFFNews 26 септември 2025 в 11:30 608 0
Снимката е илюстративна.

Снимка БГНЕС
Снимката е илюстративна.

Влак блъсна и уби жена в района на Нови Искър, предаде БНР.

Инцидентът е станал вчера вечерта около 20:45 ч.

По първоначални данни жената е вървяла по релсите. 

Машинистът на влака е тестван за алкохол и наркотици, като резултатите са отрицателни.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Бабикян: Ние сме тройкаджиите на последния ред на ЕС. Не може България да изглежда толкова жалко