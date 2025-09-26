Влак блъсна и уби жена край Нови Искър

Влак блъсна и уби жена в района на Нови Искър, предаде БНР.
Инцидентът е станал вчера вечерта около 20:45 ч.
По първоначални данни жената е вървяла по релсите.
Машинистът на влака е тестван за алкохол и наркотици, като резултатите са отрицателни.
