Верижна катастрофа в центъра на София, движението е затруднено

OFFNews 10 ноември 2025 в 14:08 1634 0
Верижна катастрофа между леки автомобили е станала на булевард

Верижна катастрофа между леки автомобили е станала по обяд на булевард "Христо Ботев" в София, съобщават очевидци във фейсбук групата "Катастрофи в София".

Движението е затруднено.

Към момента няма информация пострадали и не е ясно какви са причините за произшествието.

Екипи на полицията и на столичната аварийна служба са били на мястото на инцидента.

