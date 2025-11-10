Верижна катастрофа в центъра на София, движението е затруднено

Верижна катастрофа между леки автомобили е станала по обяд на булевард "Христо Ботев" в София, съобщават очевидци във фейсбук групата "Катастрофи в София".

Движението е затруднено.

Към момента няма информация пострадали и не е ясно какви са причините за произшествието.

Екипи на полицията и на столичната аварийна служба са били на мястото на инцидента.