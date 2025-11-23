Верижна катастрофа на магистрала ''Тракия''

Верижна катастрофа блокира движението по АМ "Тракия". Образувала се е 5-километрова колона от коли. Инцидентът е станал край Пловдив, в платното посока Бургас. От полицията съобщиха пред NOVA, че сигналът е получен към 19.00 ч.

По предварителни данни няма пострадали хора. Три от автомобилите се намират в аварийната лента, а един - в активната. До изтеглянето им движението ще бъде ограничено. На място има полицейски екип.