Ватман изкара трамвая си от релсите - катастрофата е между два трамвая и микробус

Два трамвая и микробус се удариха късно в събота вечерта в района на Централна гара, в отсечката между бул. „Христо Ботев“ и бул. „Мария Луиза“. По кадри в социалните мрежи ("Катастрофи в София") се вижда присъствието на полиция, пожарна и Спешна помощ. Към момента няма официална информация за пострадали. Това е поредният трамваен инцидент в София през последните месеци.

Само през есента столицата стана свидетел на няколко подобни случая.

Най-тежкият беше на 2 септември, когато трамвай, оставен без надзор, беше подкаран от 22-годишен мъж и се заби в подлеза на кръстовището на бул. „Михай Еминеску“ и ул. „Цар Иван Асен II“.

Преди две седмици пък двама души предизвикаха дерайлирането на трамвай, след като натиснаха спирачката през отворен прозорец, докато ватманът бил извън превозното средство, за да си купи кафе. Макар без пострадали, мотрисата нанесе щети на седем автомобила и удари подлеза на бул. „Ситняково“.

На 13 октомври кола и трамвай се сблъскаха на бул. „Константин Величков“, между бул. „Тодор Александров“ и бул. „Възкресение“.

Поредицата инциденти повдига въпроси за безопасността, поддръжката и контрола върху столичния трамваен транспорт.