Върнаха иззетата кола на мъж без номера след фалшиво положителен тест за наркотици

20-годишен младеж от Варна остава без книжка повече от 10 месеца заради фалшиво положителен тест за наркотици, предава Нова. Това е поредният такъв случай.

Кръвната проба на момчето се оказала с отрицателен резултат, но въпреки това автомобилът бил върнат без регистрационните табели.

Красимира Денева разказа за случилото се със сина ѝ. На 26 септември 2024 г. той се връщал от нощна смяна на "Златни пясъци". Полицаи го спират и го тестват за алкохол и наркотици. Дрегерът показал нули, но дръгтестът бил положителен за метамфетамин. Така младият мъж се озовава и в ареста за 12 часа.

"Настоявам за промяна в закона. Направили сме Facebook група, която се казва „Пострадали от фалшиви положителни тестове за наркотици при проверка от КАТ”. Апелирам хората да се присъединят към нея, да създадем неправителствена организация, да съберем 12 хиляди подписа и да внесем петиция в Народното събрание за промяна на закона”, призова майката на потърпевшия шофьор.

Тя се закани да търси правата си и по съдебен път.