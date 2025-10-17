Вандали разбиха и ограбиха арт магазин в центъра на София

Мъж и жена са разбили и ограбили арт магазин в центъра на столицата, предаде bTV.

Вандалщината се развива преди дни, минути преди 2 ч. през нощта.

Кадри от охранителни камери показват как първо извършителят се заглежда във витрината, след което тръгва да я отвори със сила и я чупи.

Собственикът на магазина Петър Арбов споделя, че 15 минути след инцидента съседи са го потърсили. На място той заварва неприятната обстановка.

По думите му, откраднати са бижута, грамофон и малки пластики. Арбов допълва, че в същата вечер вандалите са разбили още два обекта в района.

Арбов споделя, че извършителите са имали голям късмет, тъй като тази витрина е била огромна, стига до тавана и е можело да падне върху тях.

Извършителите се издирват. По случая е образувано досъдебно производство.