Вандали разбиха и ограбиха арт магазин в центъра на София

Мъж и жена са разбили и ограбили арт магазин в центъра на столицата, предаде bTV.
Вандалщината се развива преди дни, минути преди 2 ч. през нощта.
Кадри от охранителни камери показват как първо извършителят се заглежда във витрината, след което тръгва да я отвори със сила и я чупи.
Собственикът на магазина Петър Арбов споделя, че 15 минути след инцидента съседи са го потърсили. На място той заварва неприятната обстановка.
По думите му, откраднати са бижута, грамофон и малки пластики. Арбов допълва, че в същата вечер вандалите са разбили още два обекта в района.
Арбов споделя, че извършителите са имали голям късмет, тъй като тази витрина е била огромна, стига до тавана и е можело да падне върху тях.
Извършителите се издирват. По случая е образувано досъдебно производство.
