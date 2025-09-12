В София задържаха двама братя за наркотици и бойни пистолети със заличени номера

Двама братя - на 40 и 38 години, с множество криминални прояви - са задържани в София за притежание на наркотици и на незаконно оръжие, съобщи МВР.

При полицейска акция, проведена на 10 септември, е спрян за проверка 40-годишният мъж. В автомобила му е открит вакуумиран пакет с марихуана.

По-късно същия ден е задържан и брат му – 38-годишен, с криминални регистрации за кражби, грабежи и хулиганство.

При претърсване на апартамента им в София полицията е открила 351 грама кокаин, три пистолета със заглушители и изтрити серийни номера, както и тефтер със записки за престъпна дейност.

Разследването отвежда органите на реда до имот в село Долна Диканя, Пернишко, използван от задържаните. Там е открита незаконна наркооранжерия с над 150 растения канабис, полиетиленови чували със суха листна маса, саксии, оборудване за отглеждане и препрати за подпомагане на растежа на растенията.

От направената експертна справка е установено, че иззетите наркотични вещества са кокаин с тегло 351 грама, 1.380 килограма марихуана и над 16 килограма тревиста маса от растенията.

По случая е образувано досъдебно производство. Материалите са предадени на Софийската градска прокуратура, а двамата братя са обвиняеми и са с мярка „задържане под стража“ за 72 часа.