В Бояна намериха корозирали ръчни гранати

OFFNews 09 октомври 2025 в 20:56 413 0
Граната

Снимка МО - пресцентър
Една от откритите гранати

По време на изкопни дейности в квартал „Бояна“ в София са открити силно корозирали ръчни гранати тип „бухалка“.

Специализиран екип от Сухопътните войски изпълни задача по обезвреждане на невзривените боеприпаси, съобщават от министерството на отбраната.

В съответствие с всички мерки за безопасност гранатите са транспортирани и ще бъдат унищожени в петък в ненаселен, обезопасен район.

По-рано днес зрители на bTV сигнализираха, че гранатите са 15 на брой и са открити от работници на строеж на ул. "Лунна папрат".

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Цар Борис III: герой или страхливец. Спор между Камен Невенкин и Манол Глишев