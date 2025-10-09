В Бояна намериха корозирали ръчни гранати

По време на изкопни дейности в квартал „Бояна“ в София са открити силно корозирали ръчни гранати тип „бухалка“.
Специализиран екип от Сухопътните войски изпълни задача по обезвреждане на невзривените боеприпаси, съобщават от министерството на отбраната.
В съответствие с всички мерки за безопасност гранатите са транспортирани и ще бъдат унищожени в петък в ненаселен, обезопасен район.
По-рано днес зрители на bTV сигнализираха, че гранатите са 15 на брой и са открити от работници на строеж на ул. "Лунна папрат".
