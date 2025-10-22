Уволниха служители в ДАИ заради корупция и рекет с ''такса спокойствие''

Десет служители на ДАИ са отстранени от работа заради установени корупционни практики и заради рекетиране на фирми с "такса спокойствие". Това заяви на брифинг в Русе вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов. Той определи като фалшива новина подготвяната стачка в транспортния сектор.

По думите му зад нея стоят група хора със съмнителна репутация, засегнати от въведените от него антикорупционни мерки.

"Това са хора, гонени от тази агенция по същия повод. В момента се чудят как да запазят местата си. Тази работа няма да я бъде. Винаги е така като бръкнете в кошера на търтеите, които се облажват от общия мед. Те започват да се чудят как да ви ужилят", каза министър Караджов.

Той призна, че заплатите в "Автомобилна администрация", както и в други агенции към транспортното министерство са ниски, но към момента не може да обещае увеличение на трудовите възнаграждения, предаде БНТ.