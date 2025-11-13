Уволненият шеф на МВР-Пазарджик с ново назначение - ще помага на Даниел Митов

Отстраненият като директор на МВР в Пазарджик старши комисар Даниел Бараков е преназначен в звеното за подпомагане на вътрешния министър, съобщи шефът на вътрешното ведомство Даниел Митов. Той отговори на актуални въпроси пред депутатите от парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред.

Митов допълни, че проверката срещу Бараков "тече своевременно".

За полевите тестове за наркотици министърът каза, че се използват в много държави членки на Европейския съюз, но те са много чувствителни и дават фалшиви положителни резултати, особено когато водачите са употребили лекарства, съдържащи определени вещества.

"Имаме работна група с министерствата на здравеопазването и на отбраната и се надяваме до 7 декември да получим доклада от нея и да публикуваме рисковите вещества", съобщи Митов, цитиран от БТА.

Той добави, че е сформирана и вътрешна група в МВР, която да установи дали има нужда от законодателни промени, "за да може, когато има положителен полеви тест, да се знае дали е редно полицията да действа по установения ред, или да бъде избегната частта със задържането и т.н. при лица, които видимо не са под въздействие на наркотици".

В отговор на въпрос от ПГ на “Има такъв народ“ за техническата обезпеченост на служителите на МВР и условията им на труд министърът каза, че техниката е важна за всички дирекции на МВР, за да могат служителите да си вършат качествено работата. Според него администрацията на ведомството трябва да бъде дигитализирана.