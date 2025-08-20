Убийството в Първомай е по личен мотив, задържаният имал връзка с дъщерята на жертвата

Личен мотив е най-вероятната причина за убийството на 44-годишната жена в Първомай. Тя бе намушкана с нож в дома си в ранните часове на 18 август.

Извършителят е посещавал дома на жертвата в началото на годината, познавал се е с дъщерята на семейството, с която са имали неколкомесечна връзка, а след това са се разделили, стана ясно от брифинг на МВР и прокуратурата днес.

Дъщерята и задържаният са студенти в София, младият мъж е родом от Варна.

Той е открит и арестуван още същия ден в общежитие в Студентски град в София. Ще бъде поискано постоянно задържане под стража. Обвинен е в умишлено убийство, за което може да лежи между 10 и 20 години в затвора. Досега не е имал криминални регистрации, няма и жалби срещу него.

Убийството е извършено между 4:20 и 4:30 ч. на 18 август. Охранителни камери са заснели извършителя в специални дрехи и маска да прескача оградата на дома в 4:20. По това време в къщата са спели убитата жена и нейният 18-годишен син. Жената се е събудила от лая на кучетата и е отворила вратата, за да провери какво става. Тогава извършителят я пробол с нож в шията. Издъхнала е на място. Минути след това от лая се събужда синът и открива майка си, повалена до входната врата. Момчето е сигнализирало на тел. 112.

След убийството извършителят отново е прескочил оградата и с автомобила си, оставен в покрайнините на Първомай, е заминал за София.

Задържаният е направил частични самопризнания. Предстои психологическа експертиза.