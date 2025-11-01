Убиецът на собственичката на магазин в центъра на София се е самоубил

OFFNews 01 ноември 2025 в 17:43 1436 1
полиция

Снимка БГНЕС
Полиция.

Откриха мъртъв мъжа, заподозрян за убийството на 45-годишна жена, която беше застреляна късно в петък вечер в търговския си обект в центъра на София.

Столичните криминалисти се установи, че извършител на деянието е 55-годишен мъж, с когото жертвата преди време е живеела на семейни начала.

Неговото тяло е намерено в автомобил, паркиран на ул. "Пиротска". Според събраните до момента данни той е посегнал сам на живота си веднага след извършеното престъпление.

45-годишната жена, собственичка на магазин, беше застреляна късно снощи в търговския си обект в центъра на София. Сигналът за престъплението, извършено на ул. "Цар Симеон", е подаден в 22:59 ч., но пристигналите на място медици само са констатирали смъртта ѝ.

Полицията още от самото начало работеше по версия за убийство от личен мотив, а не за грабеж.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    42

    1

    Октим

    01.11 2025 в 17:48

    -1
    +9
    Нашенецът не може да остане само с един грях, затова веднага го и удвоява!
     
    X

    Седемте крепости на Украйна. Фронтова линия с Камен Невенкин