Убиецът на собственичката на магазин в центъра на София се е самоубил

Откриха мъртъв мъжа, заподозрян за убийството на 45-годишна жена, която беше застреляна късно в петък вечер в търговския си обект в центъра на София.

Столичните криминалисти се установи, че извършител на деянието е 55-годишен мъж, с когото жертвата преди време е живеела на семейни начала.

Неговото тяло е намерено в автомобил, паркиран на ул. "Пиротска". Според събраните до момента данни той е посегнал сам на живота си веднага след извършеното престъпление.

45-годишната жена, собственичка на магазин, беше застреляна късно снощи в търговския си обект в центъра на София. Сигналът за престъплението, извършено на ул. "Цар Симеон", е подаден в 22:59 ч., но пристигналите на място медици само са констатирали смъртта ѝ.

Полицията още от самото начало работеше по версия за убийство от личен мотив, а не за грабеж.