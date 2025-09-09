Туристка падна в река от затворената ''Дяволска пътека'' край Борино

Туристка е паднала от „Дяволската пътека“ край с. Борино, която в момента е затворена за преминаване поради опасен участък, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Смолян.

Инцидентът е станал на част от пътеката, която не попада в затворената зона. Предполага се, че жената се е подхлъзнала, докато е вървяла по пътя.

Пострадалата е 41-годишна жена от София, тръгнала по „Дяволската пътека“ заедно със семейството си. Жената е оцеляла по щастлива случайност, падайки в бурните води на река Читак дере.

Туристката е извадена от реката от екип на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Доспат. Жената успяла да се задържи в пълноводната бурна река, хващайки се за дънер. В момента на инцидента нивото на реката е било повишено заради контролирано изпускане на яз. „Доспат“.

След оказване на спешна помощ, жената е била в шок, премръзнала и със видими наранявания по тялото. В момента състоянието ѝ е добро, като има само външни наранявания.

В района са били поставени предупредителни табели за забрана на преминаване по пътеката, съобщи кметът на Борино Мустафа Караахмед. Информация за затварянето на „Дяволската пътека“ поради опасен участък е била публикувана и на сайта на общината. Заповедта за забрана на преминаването е издадена през август.

От Община Борино предупреждават туристите да спазват забраните и предупрежденията, тъй като „Дяволската пътека“ е един от най-популярните пешеходни маршрути в региона.