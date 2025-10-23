Тухлен зид се срути върху 11-годишно дете в Бургаско

OFFNews 23 октомври 2025 в 09:56 321 1
Дете в болница.

Снимка Getty Images
Части от тухлен зид са се срутили върху 11-годишно момче в село Гюльовца, община Несебър, предаде БТА.

Сигналът за инцидента е бил подаден вчера около 15:49 ч.

Установено е, че 42-годишен собственик на имот на улица „Апостол войвода“ №12 е наел двама мъже за събаряне на стара стопанска постройка. По време на дейностите тухли от зида се срутили и паднали върху 11-годишното момче.

Детето е получило фрактура на десния крак и е настанено за лечение в УМБАЛ-Бургас.

По случая е образувано досъдебно производство.

    IvoIvo

    23.10 2025 в 10:17

    Добре, че е малкият дявол!
     