Труп на екопътеката Невястата край Смолян, една от версиите е убийство

Полицията в Смолян разследва тежко криминално престъпление, станало на екопътека „Невястата“, каза пред БТА окръжният прокурор Недко Симов.
Той съобщи, че е намерен човешки труп и се работи по всякакви версии, една от които е убийство.
Очаква се на място да пристигне съдебен лекар, за да направи оглед на тялото. Събират се доказателства. Сигналът е подаден тази сутрин. Образувано е досъдебно производство.
На мястото на престъплението има екипи на полицията и се извършват огледи, каза пред БТА Елена Стоилова – говорител на Областната дирекция на МВР в Смолян.
Едва когато приключи работата на терен, ще може да се даде повече информация по случая, допълни Стоилова.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Желязков защити жена си за японския хотел в София: Парите са декларирани и от кредит. Няма сламени хора
Тръмп и Ванс ще говорят на помена на десния активист Чарли Кърк
След Плевен и Ловеч е на воден режим
''Това е геноцид''. Плевенско сдружение започва национален протест заради липсата на вода